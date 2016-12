13 dicembre 2014 Allaccio abusivo all'Enel, casa va a fuoco: un morto e tre feriti a Bari La vittima, una 53enne, si è lanciata nella tromba delle scale della palazzina per sfuggire alle fiamme. Lo stesso ha fatto una 26enne, rimanendo ferita Tweet google 0 Invia ad un amico

16:22 - Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incendio divampato in una palazzina a Bari. La vittima è una donna di 53 anni, morta lanciandosi nella tromba delle scale per sfuggire alle fiamme. I feriti sono invece un'anziana e due fratelli: tutti apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito, provocato da un allacciamento abusivo a una centralina Enel.

La vittima è Michela Corvaglia, 53enne di Potenza. I feriti sono Giovanni Corvaglia, 54enne di Potenza, trovato dai soccorritori chiuso nel bagno del piccolo appartamento; Maria Santoro, 82enne di Spongano, nel Leccese, che al momento dell'arrivo dei soccorritori era seduta alla finestra dell'abitazione e stava per lanciarsi nel vuoto. Il terzo ferito è Valentina Russo, 26enne di Bari: anche lei si sarebbe lanciata nella tromba delle scale della palazzina per sfuggire alle fiamme, e ora è ricoverata in ospedale.



A far accorrere i soccorritori è stata la telefonata di Giacomo Minischetti, titolare di un bar nella vicina via Carulli. "Ho visto che usciva fumo dal portone del palazzo - racconta - e subito ho chiamato le forze dell'ordine, primi di tutto i vigili del fuoco. Poi ho visto che alcune persone chiedevano aiuto e ho chiamato il 118. Sono stati così veloci che sono arrivati subito. Poi ho visto la donna che si buttava dal balcone. Volevo dare aiuto, ma non sapevo cosa fare".



L'uomo dice di aver visto le fiamme, percependo poi subito il cattivo odore prodotto dall'incendio. "Ero solo e mi sono spaventato" aggiunge, sottolineando la bravura di Matteo, il vigile del fuoco che per primo è entrato nell'appartamento salvando Maria Santoro, di 82 anni, che è stata trovata a cavalcioni sull'unica finestra dell'abitazione.



L'immobile èstato sequestrato. Già il 5 agosto nello stesso stabile si era verificato un altro incendio in un appartamento, al terzo piano: una coppia rimase intossicata dal fumo.