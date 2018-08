Albanese incensurato ucciso in piazza a colpi di pistola nel Barese

Un albanese di 23 anni, incensurato, è stato ucciso in un agguato avvenuto mercoledì sera in una piazza di Corato, in provincia di Bari. In quel momento la piazza era gremita di persone. Dalle prime informazioni raccolte, due persone, non ancora identificate, in sella a uno scooter hanno affiancato il giovane colpendolo alle spalle con una serie di colpi di arma da fuoco. Inutili i tentativi di rianimare il giovane.