Agguato San Marco in Lamis, giovedì Comitato sicurezza con Minniti

Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, presiederà giovedì a Foggia una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione dopo l'agguato a San Marco in Lamis in cui sono state uccise quattro persone. Al termine il ministro incontrerà il sindaco di Foggia e i primi cittadini di alcuni Comuni della provincia.