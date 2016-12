Agguato nel Salento,colpi di pistola contro pregiudicato: gravissimo

Il 43enne Roberto Giancane, con precedenti penali, è stato ferito gravemente con colpi di arma da fuoco in un agguato a Monteroni, nel Salento, in Puglia. L'uomo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono disperate. L'agguato è avvenuto all'interno del negozio che gestisce la moglie del 43enne.