Agguato nel Foggiano in pieno centro, due feriti a fucilate

Due persone sono rimaste ferite in modo lieve con colpi di arma da fuoco nel centro di San Marco in Lamis (Foggia). Le vittime sono il presunto obiettivo dei sicari e un passante. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri a sparare sarebbe stata una sola persona: armata con un fucile che ha fatto fuoco almeno sei volte. Alcuni colpi hanno raggiunto delle automobili in sosta. Le condizioni dei feriti non sono preoccupanti.