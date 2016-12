Agguato nel Barese, due feriti

Due persone, padre e figlio, sono state ferite in maniera non grave con colpi di pistola. L'agguato è avvenuto a Terlizzi (Bari) davanti ad un bar. Le vittime, raggiunte da colpi di arma da fuoco alle gambe, sono Giuseppe e Michele Baldassarre. I due appartengono ad una famiglia conosciuta dagli investigatori come dedita ad attività criminali, contrapposta ad un altro gruppo che fa capo alla famiglia Delorusso.