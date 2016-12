Agguato in strada, ucciso 32enne

Un sorvegliato speciale, Gianluca Corallo, di 32 anni, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco in via della Solidarietà nel rione San Pio, nella periferia di Bari. Soccorso dal 118 è morto all'arrivo all'ospedale San Paolo. Corallo aveva precedenti penali per associazione mafiosa, reati contro il patrimonio e la persona ed era ritenuto vicino al clan Strisciuglio.