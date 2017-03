Agguato in strada a Bari, un morto e un ferito grave

Un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in un agguato avvenuto in via Peucetia, nel quartiere Japigia, a Bari. Persone non ancora identificate hanno sparato numerosi colpi di arma da fuoco. La vittima è Giuseppe Gelao, di 39 anni, con precedenti penali, ucciso da una raffica di colpi. Il ferito è Antonino Palermiti, di 29 anni, parente del boss Eugenio Palermiti. Indaga la polizia.