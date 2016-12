Agguato in Puglia, ucciso pregiudicato

Un uomo, Luigi Bevilacqua, di 38 anni, con precedenti penali, è stato ucciso con una ventina di colpi di pistola davanti alla sua abitazione nel centro storico di San Severo. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Foggia, che indagano sull'episodio, i killer avrebbero utilizzato proiettili cal.9x21. L'uomo, benché ferito in più parti del corpo, ha avuto la forza di rientrare in casa, cercando un riparo, per poi morire subito dopo.