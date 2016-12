Agguato in Puglia, morto commerciante colpito da 2 uomini su scooter

E' morto il commerciante 39enne di San Ferdinando di Puglia, Francesco Dileo, raggiunto in mattinata da quattro colpi di pistola, sparati da due persone non ancora identificate che erano a bordo di uno scooter, mentre si trovava a Barletta. L'uomo era stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Da subito le sue condizioni erano apparse critiche. Complicazioni hanno portato alla morte del 39enne.