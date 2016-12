21:55 - Un uomo di 40 anni, Cosimo Denaro, noto alle forze dell'ordine per reati riguardanti il traffico di stupefacenti, è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco all'addome, mentre si trovava in piazza De Amicis, al rione Tamburi di Taranto. La vittima era ancora viva quando è arrivato il personale del 118, ma le sue condizioni erano apparse subito gravissime. L'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.