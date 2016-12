Agguato a Taranto: 54enne ucciso, ferito il figlio

Un 54enne, con precedenti penali per droga, è morto in un agguato a Taranto. La vittima raggiunta da alcuni colpi di pistola, è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. L'uomo è stato ucciso in un negozio, suo figlio di 31 anni è rimasto ferito. In azione due killer con il volto coperto che hanno sparato all'interno del locale, dove si trovavano i due uomini, e poi sono fuggiti a bordo di un auto grigia.