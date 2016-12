Agguato a Foggia, pregiudicato "giustiziato" in un negozio

07:16 - Un noto pregiudicato di San Severo, nel Foggiano, Severino Palumbo, di 53 anni, ritenuto personaggio di spicco della criminalità organizzata, è stato ucciso con alcuni colpi d'arma da fuoco. In azione forse due killer. Palumbo nel maggio del 2009 era tornato in libertà dopo aver scontato più di 10 anni di carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni, armi e droga.

I killer, secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, erano due: sono entrati nel negozio all'orario di chiusura, mentre Palumbo si trovava all'interno, insieme con il proprietario e alcuni clienti, e hanno cominciato a sparare. Poi si sono avvicinati a Palumbo e lo hanno finito con due colpi alla testa.



Sul luogo dell'agguato sono intervenuti gli agenti del commissariato e della squadra mobile della questura di Foggia.



Uno dei proiettili sparati, almeno una ventina dai bossoli recuperati, ha raggiunto ad una gamba uno dei clienti che si trovava nel negozio di elettrodomestici. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. I killer sono riusciti a fuggire. Nella zona le forze dell'ordine hanno organizzato posti di blocco. E vengono ascoltati i famigliari e le persone più vicine alla vittima.