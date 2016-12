Agguato a Foggia, feriti a colpi di pistola un boss e il nipotino di quattro anni

Un pregiudicato di 54 anni, Roberto Sinesi, considerato dagli investigatori boss della mala foggiana, è stato ferito in un agguato con colpi di arma da fuoco mentre viaggiava in auto insieme alla figlia Elisabetta e al nipotino di 4 anni. Anche il bimbo è stato raggiunto da un proiettile ad una scapola, ma non è in pericolo di vita ed è ricoverato negli Ospedali Riuniti di Foggia, dove è stato trasportato anche l'uomo. Illesa la madre del piccolo.