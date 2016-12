Agguato a consigliere Pd di Barletta, 3 arresti: in manette anche l'ex moglie

L'ex moglie del politico sarebbe la mandante mentre le altre due persone finite in manette sono l'esecutore materiale e un fiancheggiatore. L'agguato avvenne mentre Ventura usciva dal portone della casa di sua figlia: due motociclisti gli spararono contro alcuni colpi di pistola mancandolo.



Gli arresti sono stati eseguiti in seguito alle ordinanze di custodia cautelare del gip di Trani richieste dalla Procura che ha coordinato le indagini. Il movente politico era stata escluso già nelle prime fasi dell'indagine dagli investigatori che in breve si erano indirizzati verso una pista legata alla famiglia.



Il 27 febbraio erano state sottoposte a fermo altre due persone ritenute coinvolte nell'agguato, un italiano, Francesco Sibilano, di 28 anni, e un albanese, Igli Kamberi, di 29, accusati di tentativo di omicidio. Fondamentali per le indagini sono stati i filmati delle telecamere di sicurezza della zona che hanno ripreso gli spostamenti in motocicletta dei killer prima e dopo l'agguato.