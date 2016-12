Agguato a Bari: feriti padre e figlio

Due persone, padre e figlio, sono state ferite in un agguato avvenuto in una strada del centro di Bari. Sono Luigi Luisi, di 46 anni, e Antonio Luisi, di 27. L'uomo che ha sparato sarebbe arrivato sul luogo dell'agguato a bordo di una moto, forse in compagnia di un complice e indossava un casco. Secondo gli investigatori, Gino Luisi, è molto vicino a Giuseppe Mercante, noto come "Pinucc u' drogat", uno dei pezzi da 90 del quartiere Libertà.