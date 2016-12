13:28 - I rimorchiatori della ditta brindisina Barretta sono riusciti ad agganciare la Norman Atlantic servendosi di uno speciale cavo da traino e hanno messo in sicurezza la nave. Le condizioni del mare in tempesta però sono proibitive e le operazioni dunque non sono ancora cominciate. Bisognerà attendere che il mare si calmi. Si esclude comunque l'arrivo del traghetto a Brindisi in giornata.