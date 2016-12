Agente immobiliare ucciso a Bari, fermati un collega e il sicario

Due fermi sono stati eseguiti per l'omicidio di Giuseppe Sciannimanico, il 28enne agente immobiliare ucciso nel quartiere Japigia, a Bari, in un agguato il 26 ottobre. Si tratta del presunto mandante del delitto, Roberto Perilli, di 47 anni, collega della vittima, e del presunto sicario, Luigi Di Gioia, 51 anni, con precedenti per contrabbando. Secondo gli inquirenti il movente del delitto è da ricercare in un torto o in un affare sfumato.