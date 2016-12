Accoltella e uccide commerciante durante una rapina, preso a Vieste

12:08 - E' finita nel sangue una rapina compiuta in una rivendita all'ingrosso di bevande a Vieste, nel Foggiano. Il titolare, Mario Nardella, di 40 anni, ha probabilmente tentato di reagire ed è stato ucciso con diverse coltellate al torace dal rapinatore che ha poi tentato inutilmente la fuga. Silvio Stramacchia, di 26 anni, pregiudicato, è scappato dopo ma è stato inseguito e arrestato.

Stramacchia è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento che si è protratto per circa un chilometro. E' stato intercettato, mentre fuggiva in auto, da una pattuglia di due poliziotti che stava facendo un servizio di controllo nella zona cui si aggiunto anche un agente dellaPpolstrada. Durante l'inseguimento il giovane ha tentato di disfarsi del coltello e del passamontagna usato durante la rapina, ma entrambi sono stati recuperati e sequestrati.



Sul luogo della rapina gli investigatori hanno trovato la vittima riversa per terra con il registratore di cassa aperto e sporco di sangue. Secondo una prima ricostruzione, Nardella potrebbe avere reagito mentre veniva minacciato e il rapinatore lo ha colpito con più fendenti al torace. Non era la prima volta che il commerciante subiva una aggressione: solo due mesi fa, nel suo negozio, c'era stata un'altra rapina.