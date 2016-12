Abusi su una bimba di 4 anni: arrestato un 25enne nel Barese

16:36 - Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver abusato di una bimba di quattro anni e mezzo. La vicenda risale al giorno dell'Epifania, quando la bambina sarebbe stata violentata nel sottoscala del palazzo in cui vive, in provincia di Bari. Il 25enne, che si trovava nell'edificio per far visita ad alcuni parenti, avrebbe avvicinato la piccola mentre era in cortile per giocare.

La piccola ha raccontato l'episodio alla mamma, subito dopo la presunta violenza. La donna ha così denunciato il fatto al commissariato di polizia.



Una volta partita la denuncia, il magistrato del Tribunale di Bari che ha preso in carico il caso ha sentito la piccola con l'aiuto di una psicologa. La bimba ha confermato l'episodio, anche attraverso alcuni disegni. Poi ha segnalato il suo presunto aggressore attraverso il riconoscimento fotografico.



Il 25enne, che è stato arrestato lunedì, ha negato di aver violentato la piccola.