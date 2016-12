A Bari nel condominio dove in 27 si sono ammalati di tumore

A Bari in viale Archimede 16 c'è uno stabile con un triste record: dal 1990 al 2016 in 9 piani si sono registrati 27 casi di tumore, dei quali 18 mortali. Tumore al pancreas, cancro al fegato, allo stomaco. Gli abitanti ora dicono basta: vogliono conoscere i motivi per i quali si ammalano anziani e giovani. Vogliono sapere perché tanti, troppi, sono morti della stessa malattia.