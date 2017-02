9 febbraio 2017 16:44 A Bari è invasione di cinghiali: paura tra i residenti di San Paolo A tu per tu con gli animali che passeggiano per le strade del quartiere in cerca di cibo "come cani randagi", raccontano i residenti, che chiedono lʼintervento del Comune

Da giorni si moltiplicano gli avvistamenti di cinghiali in cerca di cibo nel quartiere periferico San Paolo di Bari. "Si avvicinano ai bidoni della spazzatura come cani randagi", racconta a Tgcom24 un abitante della zona, Alessandro Conese. Sarebbero almeno una quindicina gli esemplari incontrati per le strade, prevalentemente di notte. "Abbiamo paura - continua Conese, - sono pericolosi e in un investimento un'auto è stata danneggiata". Allertate le autorità.

"Abbiamo paura", ripete a Tgcom24 Conese. "Alle istituzioni chiediamo di non ammazzarli, ma di delimitare le loro aree con recinzioni adeguate".



Secondo Conese i cinghiali proverrebbero dal Parco naturale regionale Lama Balice, un'area protetta di 504 ettari sita nella città metropolitana di Bari, vicino all'aeroporto e a due chilometri dal quartiere popoloso di San Paolo. "Lì vivono liberi e a quanto ne so l'area non è né recintata né gestita da qualcuno che si occupi di loro. Per questo fanno irruzione nelle nostre strade in cerca di cibo, non resta che aspettare che qualcuno prenda provvedimenti prima che sia troppo tardi", conclude.