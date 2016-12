Usura, dieci condanne a Taranto

01:01 - Il tribunale di Taranto ha condannato 10 persone accusate di usura nei confronti di commercianti e imprenditori in gravi difficoltà economiche. La pena più alta, 13 anni e mezzo di reclusione, è stata inflitta a Luciano Donati, ex poliziotto di origini calabresi coinvolto anche in altre inchieste analoghe. I tassi di interesse arrivavano fino al 120% annuo e le vittime che non riuscivano a pagare subivano pesanti ritorsioni.