Trani,uomo ucciso a colpi di fucile

10:56 - Un uomo di 70 anni, Antonio Carbone, è stato ucciso con tre colpi di fucile calibro 12 a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Secondo una prima ricostruzione del fatto, la vittima era a bordo della auto, in una via del centro della città, quando è stato affiancato dai killer. La vittima era fratello di Cosimo Damiano Carbone, che sta scontando l'ergastolo per l'omicidio di Savino Saracino, avvenuto a Trinitapoli nel 2004.