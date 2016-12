Taranto, studentessa precipita in mare durante una gita: è gravissima

23:40 - Una studentessa diciassettenne di Bari è precipitata sugli scogli e poi in mare a Taranto, facendo un volo di una ventina di metri, durante una gita scolastica. La ragazzina avrebbe perso l'equilibrio mentre era in posa per una foto con gli amici, seduta sulla ringhiera del lungomare. Le sue condizioni sono gravissime. Sotto shock i compagni di classe e le insegnanti che accompagnavano i ragazzi.

La ragazza, che ha riportato un politrauma da precipitazione, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I primi a soccorrerla sono stati i militari della capitaneria di porto che l'hanno portata a terra, dove è stata intubata dagli operatori del 118 e trasportata d'urgenza in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.