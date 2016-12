18 marzo 2014 Taranto, le tre vittime della strage di mafia "Giustiziato" anche un bimbo di due anni Il commando puntava a lui, Cosimo Orlando, pregiudicato in semilibertà. Ma ha colpito, e ucciso, anche la compagna di lui e il loro bambino di neanche 3 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

16:44 - Una famiglia devastata: questo il risultato della strage di Taranto, dove sono rimasti uccisi Cosimo Orlando, pregiudicato in semilibertà, la compagna Carla Maria Fornari, e il bambino della coppia, di soli due anni e mezzo, mentre viaggiavano in automobile. L'agguato sulla Taranto-Reggio Calabria, all'altezza dello svincolo per il capoluogo pugliese. Salvi per miracolo gli altri due bambini della donna, che erano sui sedili posteriori. Le tre vittime sono state crivellate di colpi da un commando, che lo ha ucciso mentre stava rientrando in carcere. Ma, con lui, ha tolto la vita anche a due innocenti, compreso un bambino di neanche tre anni.