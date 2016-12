Taranto, arrestati 5 autori rapine

06:20 - I carabinieri di Taranto hanno arrestato nella notte cinque persone responsabili di una serie di colpi a mano armata in supermercati del Tarantino e del Barese. Quattro degli arrestati, infatti, nel 2013, in poco più di un mese, hanno assaltato sette supermarket e un ufficio postale. La quinta persona invece ha cercato di far giungere al gruppo una pistola che è stata recuperata e sequestrata nel corso della delicata attività investigativa.