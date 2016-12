Taranto, 10 arresti per doping

09:08 - I carabinieri del Nas di Taranto hanno eseguito 10 misure cautelari e perquisizioni a carico di 65 indagati nell'ambito di un'inchiesta sull'uso di anabolizzanti e doping all'interno delle palestre del Brindisino e del Tarantino in cui si preparano i body builder. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla vendita illegale di farmaci, ricettazione e in alcuni casi anche esercizio abusivo della professione.