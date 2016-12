8 gennaio 2014 Studente 17enne cade in un pozzo luce a scuola e muore: tragedia a Lecce Stava recuperando il suo giubbotto che era stato gettato per scherzo su una struttura che non ha retto il peso del giovane e ha ceduto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:56 - Uno studente di 17 anni, Andrea De Gabriele, è morto dopo esser precipitato in un pozzo luce. E' successo a Lecce, nell'area adibita alle attività di educazione fisica della succursale del liceo scientifico De Giorgi, in via delle Anime. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe precipitato per una decina di metri.

Il ragazzo, di Campi Salentina e residente a Veglie (Lecce), aveva da poco ultimato l'ora di educazione fisica quando ha lasciato il gruppo di amici con il quale si trovava per andare a recuperare il giubbotto che era stato lanciato per scherzo da un compagno dall'altro lato di una inferriata. L'area, ricoperta da un materiale leggero, forse un tendone, era la copertura per gli scantinati sottostanti. De Gabriele avrebbe preso una sedia e si sarebbe arrampicato sull'inferriata, scavalcandola: sceso dall'altro lato, sarebbe precipitato dopo il cedimento della copertura che non ha retto il peso. La vittima frequentava la quarta liceo.



Sul web scriveva: "La mia vita è un viaggio" - Da piccolo sognava di fare il progettista e l'astronauta sullo Shuttle. E quando il 3 gennaio scorso aveva risposto ad un quiz su Facebook che gli chiedeva quale fosse lo scopo della sua vita, aveva risposto: "E' un viaggio, è vivere, nel rispetto degli altri". Andrea De Gabriele era un ragazzino mite e ben voluto dai suoi amici. "Se avessi un milione di dollari - scriveva ieri - li investirei, aiuterei poi i poveri e i bisognosi: insomma, farei tutte le cose che fanno i ricchi, senza dimenticarmi degli altri". Uno degli ultimi suoi post risale al 5 gennaio, due giorni prima di tornare a scuola: "La migliore notizia che potrei ricevere adesso - ironizzava - è che le scuole riapriranno il 23 dicembre".