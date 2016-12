Scontrino omofobo, il titolare della pizzeria: "Un errore il commento"

10:58 - "Un errore, uno scherzo tra il cameriere e il pizzaiolo, un commento trascritto per errore sullo scontrino". Interviene il proprietario della pizzeria di Maruggio (Taranto) dove una ricevuta fiscale in cui era scritto "attenti so' ricchioni" è stata consegnata a quattro clienti gay che hanno poi denunciato il fatto a una testata locale: "Chi ci conosce sa bene che il nostro è un posto che accoglie tutti senza alcuna discriminazione", ha sottolineato.

Intanto, il titolare ha ribadito che il cameriere colpevole del grave commento "è stato licenziato". Per le vittime di omofobia invece "scuse immediate e poi anche ribadite il giorno successivo via mail e per sms". "Non è proprio nel nostro costume utilizzare espressioni e modi di questo tipo", ha infine spiegato.