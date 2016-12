14:44 - Sabrina Misseri, condannata in primo grado all'ergastolo insieme alla madre Cosima Serrano per l'omicidio della cugina quindicenne Sarah Scazzi, resta in carcere. Il tribunale del Riesame di Taranto ha rigettato l'appello dei difensori di Sabrina contro la decisione della Corte di Assise che nelle scorse settimane aveva negato la scarcerazione.