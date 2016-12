Sarah, la Cassazione respinge il ricorso di Sabrina: "Resti in carcere"

17:44 - La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la custodia in carcere per Sabrina Misseri. La ragazza è stata condannata all'ergastolo, in primo grado, per l'omicidio della cugina Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana, nel Tarantino, il 26 agosto 2010. I supremi giudici hanno respinto il ricorso dei legali contro l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Taranto, a febbraio, aveva confermato il carcere.

In particolare, i supremi giudici, hanno respinto il ricorso dei legali di Sabrina Misseri contro l'ordinanza con la quale il tribunale del Riesame di Taranto, il 18 febbraio, aveva confermato la custodia in carcere disposta dalla corte d'assise di Taranto a carico della Misseri. Anche il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonio Gialanella aveva chiesto il rigetto del ricorso presentato dal professor Franco Coppi e l'avvocato Nicola Marseglia.