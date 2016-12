Salta il traghetto per la Grecia, 700 turisti restano bloccati a Brindisi

20:18 - Circa 700 passeggeri, che avrebbero dovuto imbarcarsi venerdì sera per la Grecia sul traghetto Larks della compagnia Egnatia Seaways, sono rimasti bloccati a Brindisi e protestano al terminal passeggeri della banchina di Costa Morena. La nave che avrebbe dovuto condurli a Corfù è ferma in Grecia per un guasto. I turisti, quasi tutti italiani, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Al terminal ci sono gli agenti della Polmare che, assieme alla Capitaneria di porto, stanno cercando una soluzione alternativa che consenta comunque al gruppo, che aveva già pagato il biglietto, di salvare in extremis la vacanza.



Potrebbe essere garantito un collegamento straordinario, questo pomeriggio, utilizzando un traghetto che normalmente effettua la tratta per l'Albania. In serata era previsto un altro viaggio della Larks, prenotato da altri passeggeri: anche questo collegamento potrebbe saltare.



Ai viaggiatori pronti per partire è stata data dapprima la comunicazione che ci sarebbe stato un ritardo di un'ora. Poi l'aggiornamento: la nave sarebbe partita la mattina seguente. Ognuno di loro ha cercato a proprie spese una sistemazione. Alcuni hanno trovato posto in un albergo vicino, altri hanno trascorso la notte accampati in una sala del terminal.