Salento, turista muore annegato

23:22 - Un turista di 79 anni è morto annegato nello specchio d'acqua antistante Lido San Giovanni, a Gallipoli. Si tratta di Rocco Stanca, originario di Parabita e da tempo residente a Milano. Era in Salento in vacanza dal fratello. Si è allontanato per farsi un bagno. Il fratello non vedendolo rientrare ha dato l'allarme alla Capitaneria di Porto: con un gommone è stato rinvenuto il corpo dell'anziano privo di vita. Fatale probabilmente un infarto.