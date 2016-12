13:28 - Un sub di 58 anni è morto poco dopo un'immersione nelle acque di Castro (Lecce). Pietro Bechini, farmacista romano, era in vacanza con la famiglia a Santa Cesarea Terme, nel Salento. Una volta risalito in barca, dove c'era il maestro di diving, ha avvertito un forte dolore alla schiena e al torace e ha perso i sensi. E' stato soccorso gli uomini del 118, che ne hanno diagnosticato la morte.