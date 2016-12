Raccoglie petardo, grave un bimbo

12:59 - Un bimbo di sette anni versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito dall'esplosione di un petardo che aveva appena raccolto per strada a San Severo, nel Foggiano. Il bambino, ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione della Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, ha gravi lesioni all'addome, ha perso un occhio, la mano sinistra e alcune dita della destra. Sulla vicenda indaga la polizia.