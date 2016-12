Pastore albanese ucciso in agguato

20:29 - Un giovane pastore albanese è stato ucciso a colpi di pistola nelle campagne di Porto Cesareo, a torre Lapillo (Lecce). La vittima, Qamil Hyraj, 23 anni, stava accudendo il gregge dell'azienda agricola per cui lavorava all'ingresso del camping Torre Castiglione, in un'area con molte case estive che in questo periodo sono disabitate. Il corpo è stato scoperto dal proprietario della masseria, Angelo Rio, che stava portando a Qamil qualcosa da mangiare.