00:23 - Un operaio di 57 anni di Casarano (Lecce) è morto dopo essere rimasto schiacciato da una pala meccanica in movimento. E' successo all'interno di una cava, dove l'uomo prestava servizio per conto di una ditta edile del posto, in contrada "Pineta". Per cause in corso di accertamento, l'operaio è finito sotto il mezzo guidato da un altro operaio, rimanendo schiacciato sotto le ruote. Inutili i soccorsi.