Molfetta, sparatoria in un mercato: ucciso fruttivendolo pregiudicato

13:01 - Un fruttivendolo ambulante, Alfredo Fiore, di 46 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola mentre era tra le bancarelle nel mercato settimanale in via La Malfa, affollato di gente. Il sicario avrebbe sparato da distanza ravvicinata: indossava un casco ed era arrivato sul luogo in sella a una moto. Le indagini sono coordinate dal pm di Trani, Simona Merra. La vittima era già nota alle forze dell'ordine.

"Siamo profondamente turbati dall'omicidio avvenuto in pieno giorno nel cuore del mercato del giovedì". Così il sindaco di Molfetta, Paola Natalicchio, commenta l'uccisione di Alfredo Fiore. "Ho chiamato subito il prefetto - aggiunge - per chiedere un incontro urgente sulla situazione della sicurezza in città e la prossima settimana ci sarà l'incontro in prefettura".



"Continueremo, come stiamo facendo da alcuni mesi, con maggiore fermezza nei nostri rapporti con il Viminale a chiedere l'istituzione di un commissariato di polizia a Molfetta - insiste Natalicchio - a potenziamento della Compagnia dei carabinieri che generosamente opera ogni giorno sul territorio". "La paura - conclude - è che Molfetta possa tornare indietro di vent'anni, faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità istituzionali per impedire che ciò accada".