Maxi-frode fisco, Ilva versa 65 mln

16:16 - Il gruppo Ilva ha versato 65 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate al termine di un accertamento su una presunta maxi-evasione fiscale. E' emerso in relazione al procedimento nel quale sono imputati per frode al fisco il patron del colosso siderurgico Emilio Riva, due ex dirigenti del gruppo e un manager della filiale di Londra di Deutsche Bank. Il pm di Milano Stefano Civardi ha ribadito la richiesta di processo: il gup deciderà il 13 febbraio.