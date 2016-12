7 settembre 2014 Maltempo sul Gargano, arriva l'Esercito Riprese le ricerche del 70enne disperso Sabato era stato ritrovato il corpo senza vita dell'allevatore 24enne Antonio Facenna. La gente dei paesi colpiti dal nubifragio sta cercando di contare i danni provocati dal fango che ha allagato case e campagne Tweet google 0 Invia ad un amico

21:23 - Sono riprese dalle prime luci dell'alba le ricerche di Vincenzo Blenx, il 70enne scomparso nel mare di Peschici mentre era nella sua auto ed è stato travolto da una "bomba d'acqua", durante il nubifragio che ha colpito il Gargano. Sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco. Intanto da sabato sera nella zona non piove più e questo facilita le operazioni di ripristino delle numerose strade interrotte.

Sabato era stato ritrovato il corpo senza vita dell'allevatore 24enne Antonio Facenna. La gente dei paesi colpiti dal nubifragio sta cercando di contare i danni provocati dal fango che ha allagato case e campagne, portando distruzione ovunque.



Sono mille i campeggiatori sfollati (40 sono ospitati in strutture ricettive, gli altri sono tornati a casa), altre 40 persone sono state evacuate a San Marco in Lamis, altre 15 famiglie a San Giovanni Rotondo. Squadre di tecnici sono al lavoro per ripristinare l'energia elettrica che a lungo è mancata nel rione Calena di Peschici, così come in alcune zone di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.



Sono 11 le strade provinciali interrotte nel Gargano. Da sabato notte è interrotta anche la statale 693 che va da Poggio Imperiale a Vico del Gargano: è stata interrotta tra il km 50 e il km 56 perché si è verificata una frana dal bivio di Ischitella a Rodi Garganico.



A Peschici uomini e mezzi dell'Esercito - Una colonna dell'Esercito proveniente da Foggia, con 14 uomini e sei mezzi per il movimento a terra, ha raggiunto Peschici, il Comune maggiormente colpito dal nubifragio che si è abbattuto sul Gargano. Sono i primi uomini dell'Esercito a giungere nella zona colpita dalle "bombe d'acqua" e saranno impiegati, al momento, per sgomberare le strade interrotte dai detriti trasportati dall'acqua. Per la viabilità sono al lavoro anche i tecnici dell'Anas e dipendenti delle imprese della Provincia.