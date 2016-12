16:05 - Una decina di camper e roulotte sono finite in mare nella zona di Peschici, in Puglia, per l'ondata di maltempo che ha colpito la zona travolgendo anche alcuni campeggi. La locale capitaneria di porto è in azione per cercare eventuali persone rimaste intrappolate nei veicoli. In mattinata, due persone finite in mare con una roulotte sono state salvate.