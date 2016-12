6 settembre 2014 Maltempo, il Gargano in ginocchio: un fiume di fango travolge Peschici e Vieste Soccorsi al lavoro per trarre in salvo la gente che si è rifugiata sui tetti Tweet google 0 Invia ad un amico

18:29 - Continuano le operazioni di soccorso nella zona del Gargano, in Puglia, devastato dalle piogge. Nel camping Selva dei Pini di Vieste gli uomini del Corpo forestale hanno soccorso diverse persone in difficoltà all'interno del campeggio reso impraticabile dal fango. Altri interventi anche in analoghe strutture. A Carpino, in località Correntino, la forestale ha messo in salvo tre persone che erano rimaste isolate.