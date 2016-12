Lecce, sub accusa malore e muore

23:29 - Un sub leccese di 55 anni, è annegato, forse a causa di un malore, mentre era impegnato con due amici in un'immersione subacquea al largo di Santa Caterina a Nardò (Lecce), in Salento. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Quando il gommone della Capitaneria di Porto è arrivato sul posto con a bordo personale del 118, l'uomo, che indossava ancora la tuta da sub, era in condizioni disperate, recuperato sull'imbarcazione degli amici.