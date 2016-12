11:10 - I carabinieri di Lecce hanno arrestato sette persone per usura, illecita attività finanziaria ed estorsione. Tra le persone finite in manette (cinque hanno ottenuto il beneficio dei domiciliari) c'è anche il direttore della filiale di Guagnano (Lecce) della Banca Popolare Pugliese. Per due degli arrestati le imputazioni sono aggravate dall'uso del metodo mafioso.