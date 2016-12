Lecce, rubata statua del Bambin Gesù

11:57 - Per il quarto anno consecutivo il Bambin Gesù del presepe dell'Anfiteatro romano, in piazza Sant'Oronzo, a Lecce, è scomparso. Ma questa volta il giaciglio non è rimasto vuoto: chi ha portato via la statua ha lasciato un messaggio su un cartello: "Tranquilli, torno a Pasqua", con tanto di smile. La triste tradizione del Bambin Gesù trafugato si ripete dal 2010.

La notizia è pubblicata su alcuni giornali locali. L'assessore al Turismo di Lecce, Luigi Coclite, ha condannato l'episodio: "Non èuna goliardata - afferma - ma una offesa alla religione".