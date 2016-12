Lecce, pesa due quintali: impossibile fargli una tac

12:19 - Tommaso, 45enne che vive a Trepuzzi in provincia di Lecce, è obeso: pesa oltre due quintali. L'uomo, che vive a casa accudito dalle sorelle e con un padre 95enne, si è scontrato con un problema che sembra insormontabile. Il suo medico gli ha consigliato di fare un Tac ma in Puglia, e in tutto il resto del Meridione, risulta impossibile. Nessun apparecchio è adatto alle sue dimensioni e, quindi, non può curarsi se non spostandosi al nord. Una realtà con la quale Tommaso, prima o poi, doveva scontrarsi.