Lecce, detenuto si impicca in cella

01:34 - Un detenuto di 44 anni di origini napoletane si è tolto la vita nella sua cella nel carcere di Borgo San Nicola di Lecce. Si è impiccato stringendo intorno al collo di una cintura e legando l'altra estremità alle sbarre della finestra, approfittando dell'assenza del compagno di cella. A dare l'allarme una guardia che è intervenuta per cercare di rianimare l'uomo. La vittima in passato era stata in cura in una comunità per malati psichici.