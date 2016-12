Lecce, banditi svaligiano banca

16:55 - E' di circa 300mila euro il bottino di una rapina portata a termine nella filiale di una banca a Lecce. Due banditi sono prima entrati in un locale attiguo all'istituto, e poi, praticando un foro in un muro di cartongesso, sono arrivati in un locale tecnico. Dopo aver atteso l'apertura della cassaforte, i rapinatori, armati di pistola e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nella filiale, priva di clienti, puntando le armi contro tre impiegati.