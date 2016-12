Lecce, agguato a pregiudicato

00:50 - Un pregiudicato leccese di 46 anni, Massimo Caroppo, ribattezzato dalla stampa salentina il "re dell'usura", è stato gravemente ferito al volto e ad un braccio con tre proiettili sparati in un agguato compiuto a Lecce. L'uomo, col volto sanguinante, ha chiesto aiuto per strada ad una donna che percorreva una via del rione san Ligorio. Due proiettili hanno raggiunto Caroppo al volto, il terzo lo ha colpito ad un avambraccio. Indaga la polizia.